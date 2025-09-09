Налоговая заставляющая

Предприниматель Марат Ахметшин, который весной прошлого года за 4 млрд руб. продал около 30% акций компании «Уфанет» структуре бизнесмена Радика Султанова — «Компании „РИА“, пытается отсудить у нее около 830 млн руб. В арбитражном суде Башкирии господин Ахметшин заявил, что покупатель до сих пор не выплатил ему около 20%. В «Компании „РИА“» пояснили, что не перевели эту сумму покупателю, так как он не хочет оплачивать НДФЛ, который превышает 112 млн руб. Юристы считают исковые требования перспективными.

Марат Ахметшин продал акции "Уфанета" за 4 млрд рублей

Марат Ахметшин продал акции "Уфанета" за 4 млрд рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Бывший акционер телеком-компании «Уфанет» Марат Ахметшин пытается взыскать около 830 млн руб. с ООО «Компания „РИА“», бенефициаром которой является предприниматель, владелец «Салаватстекла» Радик Султанов. В 800 млн руб. он оценил основной долг, 29,4 млн руб. в виде процентов с 4 марта по 6 мая этого года, а также проценты с 7 мая по день фактического исполнения обязательства.

Как сообщал „Ъ“, в прошлом году Марат Ахметшин и Марат Фаттахов, которые контролировали около 60% акций «Уфанета», продали их «Салаватстеклу». Сделке, детали которой не раскрывались, предшествовал интерес со стороны депутата Госдумы Александра Хинштейна. В своем обращении руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому он просил заблокировать продажу, отмечая, в частности, что предприниматели имеют двойное гражданство — Австрии и Кипра, — поэтому их доли в «Уфанете» должны быть национализированы.

Как следует из материалов дела, господин Ахметшин продал свою часть акций «Уфанета» (343,2 млн штук) в апреле 2024 года «Компании „РИА“» за 4,05 млрд руб.

По условиям договора, Марат Ахметшин обязался в течение трех дней перевести 143,1 млн акций на депозитарий покупателя, а 199,9 млн акций — на счет эскроу- агента. Покупатель, в свою очередь, не позднее трех дней после подписания договора должен был выплатить господину Ахметшину 3,25 млрд руб., а оставшиеся 800 млн руб. — в течение 10 месяцев с момента получения акций.

АО «Уфанет» создано в 2005 году. Оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения и др. По данным источников „Ъ“, абонентская база составляет около 500 тыс. человек. Выручка в 2024 году — 11 млрд руб., чистая прибыль — 211,2 млн руб. По последним данным, около 60% компании принадлежат «Салаватстеклу», 25,67% — у Артура Хазигалеева, 14,41% владеет ООО «Уфанетинвест» (совладельцы — несколько десятков физлиц, 24,8% — у гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова).

7 мая 2024 года «Компания „РИА“» перечислила Марату Ахметшину 3,25 млрд руб., а от выплаты 800 млн руб., указано в материалах дела, отказалась. В суде представитель ответчика пояснил, что не были учтены его расходы по НДФЛ в размере 112,14 млн руб.

В июне «Компания „РИА“» просила передать дело в суд общей юрисдикции, так как оно не является корпоративным спором и не может рассматриваться в арбитражной инстанции.

Отказывая в удовлетворении ходатайства, арбитражный суд Башкирии пояснил, что «возникший между сторонами спор по своему характеру нельзя не отнести к корпоративным».

В апелляционной жалобе «Компания „РИА“» настаивала на передаче дела, но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с выводом нижестоящей инстанции: «Спор с участием гражданина, вытекающий из договоров купли-продажи акций, долей, паев является корпоративным».

В «Компании „РИА“» сообщили „Ъ“, что Марат Ахметшин считает, что не должен платить НДФЛ с продажи акций, а покупатель «придерживается позиции, что в связи с изменениями Налогового кодекса РФ с 1 января этого года Марату Ахметшину должна быть уплачена стоимость приобретенных акций за минусом НДФЛ». Ответчик «осуществит оплату в соответствии с принятыми судебными актами после разрешения спора»,— отметили в компании.

Марат Ахметшин не отвечал на сообщения в мессенджере.

Аналогичного иска от Марата Фаттахова к «Компания „РИА“» в арбитражном суде Башкирии нет.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш оценивает вероятность удовлетворения иска как высокую. «Истец полностью исполнил свои обязательства. Усиливает позицию истца и то, что его требования основаны на прямом нарушении договорных обязательств и подкреплены нормами Гражданского кодекса,— отметила госпожа Барабаш. — При этом возможность передачи дела в суд общей юрисдикции крайне мала, так как именно арбитражные суды рассматривают споры, связанные с принадлежностью акций в том числе споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций».

Булат Баширов