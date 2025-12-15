Власти Кубани готовятся к сезону 2026 года в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание с учеными и экологами, участвовавшими в ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года. В мероприятии также приняли участие заместители главы региона, руководители профильных министерств и ведомств, представители общественности.

«Благодарен оперативным службам, муниципальным командам, экологам, волонтерам и всем жителям, которые принимали участие и продолжают ликвидировать последствия разлива. С побережья вывезено более 183 тыс. тонн загрязненного грунта. Наша задача — восстановить пострадавшие пляжи и обеспечить полноценный курортный сезон летом 2026 года в Анапе и Темрюкском районе»,— заявил Кондратьев.

На совещании обсудили варианты полной очистки пляжей. Директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов сообщил, что из более 300 предложений ученых 193 получили положительную экспертную оценку, 102 технологии имеют тестовое оборудование, а 91 показала эффективность в лабораторных условиях. Около 50 разработок испытали на территории Анапы в реальных условиях. Одной из перспективных технологий назван намыв песка земснарядами с дна водоемов для сбора загрязненного грунта с подводных холмов.

Первый вице-губернатор Игорь Галась напомнил, что для координации работ была создана Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым и региональный оперативный штаб. В декабре 2024 года в крае введен режим ЧС регионального, а затем федерального характера. «В условиях отсутствия технологических решений по очистке тяжелых фракций нефтепродуктов было принято решение о механической уборке с привлечением спасательных служб, муниципальных команд, волонтеров и общественных организаций. На пике работ задействовали около 8 тыс. человек и 647 единиц техники»,— отметил Галась.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил о мерах поддержки бизнеса на пострадавших территориях. Суммарно господдержка составила 2 млрд руб., включая отсрочку налоговых и страховых взносов, отмену туристического налога, возмещение части операционных расходов, льготные займы на более 211 млн руб. и субсидию на развитие инфраструктуры в рамках национального проекта в размере 437 млн руб.

Вячеслав Рыжков