Жога призвал привлечь медиков в Свердловскую, Курганскую и Челябинскую области

Проблема нехватки медицинских работников «особенно остро» стоит в первичном звене Курганской, Свердловской и Челябинской областей, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на встрече с губернаторами шести уральских регионов, первым замминистра здравоохранения РФ Виктором Фисенко и замгенпрокурора страны Сергеем Зайцевым, сообщили в пресс-службе полпредства. Господин Жога отметил, что властям для решения проблемы следует развивать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участниками которых за последние три года уже стали 930 и 557 человек соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред добавил, что в целом за последние годы в УрФО «удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения». Только за 2025 год в шести регионах отремонтировали 132 здания, приобрели около 1,3 тыс. единиц оборудования и создали 101 новый объект, включая фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы и врачебные амбулатории. «Люди позитивно оценивают изменения в системе здравоохранения, однако работы в медицине предстоит еще много. Попросил губернаторов взять на особый контроль завершение строительства и капитального ремонта объектов, где работы еще не закончены»,— подчеркнул он.

По национальным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уехавшим в сельскую местность специалистам положена компенсационная выплата при условии, что они отработают на месте не менее пяти лет. Для врачей при работе на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике максимальный размер поддержки составляет 2 млн руб., в труднодоступных населенных пунктах — 1,5 млн руб., во всех других местностях — 1 млн руб. Для фельдшеров предусмотрены выплаты в 1 млн руб., 750 тыс. руб. и 500 тыс. руб. соответственно.

Василий Алексеев