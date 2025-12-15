Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первая ракетка мира Арина Соболенко признана теннисисткой года по версии WTA

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала лауреатом премии Женской теннисной ассоциации (WTA) в номинации «Игрок года». Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В завершившемся сезоне Арина Соболенко завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде — она стала победительницей US Open, а также выиграла турниры WTA 1000 в Майами и Мадриде и турнир WTA 500 в Брисбене. Кроме того, белоруска дошла до финала Australian Open, Roland Garros и Итогового турнира WTA. В 2025 году Арина Соболенко заработала $15 млн и установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон.

В других номинациях победу одержали:

  • «Пара года» — победительницы Australian Open и турнира WTA 1000 в Дубае чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд;
  • «Прорыв года» — финалистка Wimbledon и US Open, победительница турниров WTA 1000 в Дохе и Пекине американка Аманда Анисимова;
  • «Возвращение года» — полуфиналистка Wimbledon, победительница турнира WTA 500 в Токио швейцарка Белинда Бенчич, приостанавливавшая карьеру из-за рождения дочери;
  • «Новичок года» — победительница турнира WTA 1000 в Монреале и WTA 250 в Гонконге канадка Виктория Мбоко.

Таисия Орлова

