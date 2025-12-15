Пострадавшая при обрушении дома в Волгоградской области умерла в больнице

Женщина 80 лет, пострадавшая при частичном обрушении дома в Волгоградской области 11 декабря, скончалась в больнице из-за несовместимых с жизнью травм. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона ТАСС.

Частичное обрушение многоквартирного дома в городе Петров Вал произошло после взрыва газа. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали еще три человека, включая ребенка. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Как сообщали в администрации, жители двух из трех подъездов поврежденного дома вернулись в свои квартиры. Жильцы 12 квартир пока проживают у родственников или знакомых, один человек находится в пункте временного размещения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности после взрыва газа в доме. По данным СКР, предварительной причиной взрыва стала разгерметизация газа в нежилой квартире.