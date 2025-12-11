После взрыва газа в доме в Волгоградской области возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после взрыва газа в доме в городе Петров Вал Волгоградской области. Проверку также организовало региональное управление прокуратуры.

По данным СКР, предварительной причиной взрыва стала разгерметизация газа в нежилой квартире. Это произошло после того, как соседи открыли квартиру запасным ключом. В результате происшествия дом частично обрушился.

Следствие устанавливает точное число пострадавших. По информации региональной администрации, травмы получили трое взрослых и один ребенок. МЧС сообщало о спасении одного человека из-под завалов. Всех потерпевших отправили в Камышинскую центральную районную больницу. Из дома эвакуировали 20 человек, для них развернули пункт временного размещения.

Никита Черненко