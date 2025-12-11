Четыре человека пострадали из-за взрыва газа в доме в Волгоградской области

В городе Петров Вал в Волгоградской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате здание частично обрушилось, сообщили в региональной администрации. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Фото: МЧС России Последствия взрыва газа в городе Петров Вал

Управление МЧС по области сообщило о спасении одного человека из-под завалов. Спасатели также эвакуировали 48 человек. Всех пострадавших госпитализируют в медучреждения города Камышина.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приказал развернуть пункт временного размещения для эвакуированных. Он поручил профильным ведомствам провести обследование конструкции дома совместно с сотрудниками МЧС.

Никита Черненко