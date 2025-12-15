Профицит внешней торговли России вырос на $2 млрд за год

В октябре профицит внешней торговли России составил $11,1 млрд. Это на $2 млрд больше год к году. Месяц к месяцу показатель уменьшился на $2,6 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

В Центробанке объяснили динамику сокращением стоимостных объемов экспорта минеральных продуктов, которое было частично компенсировано ростом поставок неэнергетических товаров. Импорт товаров по сравнению с сентябрем практически не изменился.

Дефицит баланса услуг вырос в октябре до $4,4 млрд против $3,7 млрд в сентябре. «Ключевую роль сыграло наращивание импорта, в том числе в категории прочих деловых услуг и поездок»,— отметили в регуляторе.

