Минтранс проработает вопрос о минимальной дистанции между грузовиками

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила Минтрансу проработать вопрос о закреплении минимальной дистанции между грузовиками при движении по двухполосным дорогам. По данным «Ъ», эту тему поднимали входящие в комиссию губернаторы.

Какое конкретно расстояние будет закреплено в ПДД, неизвестно. Минтранс также должен проработать способ фиксации нарушения. По данным ГИБДД, за 11 месяцев в России произошло 2,5 тыс. аварий (+3,2% год к году), связанных с выездом на встречку в разрешенных для этого местах.

По оценкам эксперта по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерины Соловьевой, контролировать дистанцию и боковой интервал в потоке будет сложно. Вместо этого она предложила закрепить рекомендацию для грузовиков снижать скорость, если перед ними «влез» другой автомобиль, который шел на обгон.

