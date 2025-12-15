Команда Санкт-Петербурга выиграла Всероссийские соревнования по волейболу сидя
В Алексине (Тульская область) завершились всероссийские соревнования «ДоброFON чемпионат России по волейболу сидя, финал ''Лига героев''». В финале команда Санкт-Петербурга со счетом 3:0 одержала победу над представителями Красноярского края. Команда Башкортостана стала третьей.
Турнир проводится среди ветеранов СВО. В торжественной церемонии награждения и закрытия приняли участие президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Строкин, директор РУТБ «ОКА» Иван Сидоркин и старший тренер спортивной сборной команды РФ по волейболу сидя Александр Овсянников.
В личных номинациях были отмечены:
- Самый ценный игрок — Никита Мурзаков (Санкт-Петербург);
- Лучший связующий — Вадим Чарушников (Нижегородская область);
- Лучший блокирующий — Александр Поддуев (Псковская область);
- Лучший защитник — Роман Бондаренко (Хабаровский край);
- Лучший подающий — Радик Ильясов (Башкортостан);
- Лучший нападающий — Сергей Аксенов (Красноярский край).
«Надеемся, что дальнейшее плодотворное сотрудничество с благотворительной программой ДоброFON позволит ветеранам специальной военной операции продолжать активно заниматься физической культурой и спортом, совершенствовать спортивное мастерство»,— заявил президент федерации ПОДА Андрей Строкин.
Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов отметил, что развитие и поддержка инклюзивного спорта являются «одним из ключевых направлений» благотворительной программы «ДоброFON». «Наши партнеры из федерации ПОДА прилагают огромные усилия, развивая соревнования в различных дисциплинах и категориях, которые помогают спортсменам-паралимпийцам не просто совершенствовать свое спортивное мастерство, но и социально адаптироваться»,— сказал он, подчеркнув, что букмекерская компания продолжит оказывать поддержку турнирам и соревнованиям в рамках серии «Лига героев».