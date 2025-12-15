Команда Санкт-Петербурга выиграла Всероссийские соревнования по волейболу сидя

В Алексине (Тульская область) завершились всероссийские соревнования «ДоброFON чемпионат России по волейболу сидя, финал ''Лига героев''». В финале команда Санкт-Петербурга со счетом 3:0 одержала победу над представителями Красноярского края. Команда Башкортостана стала третьей.

Турнир проводится среди ветеранов СВО. В торжественной церемонии награждения и закрытия приняли участие президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Строкин, директор РУТБ «ОКА» Иван Сидоркин и старший тренер спортивной сборной команды РФ по волейболу сидя Александр Овсянников.

В личных номинациях были отмечены:

Самый ценный игрок — Никита Мурзаков (Санкт-Петербург);

Лучший связующий — Вадим Чарушников (Нижегородская область);

Лучший блокирующий — Александр Поддуев (Псковская область);

Лучший защитник — Роман Бондаренко (Хабаровский край);

Лучший подающий — Радик Ильясов (Башкортостан);

Лучший нападающий — Сергей Аксенов (Красноярский край).

«Надеемся, что дальнейшее плодотворное сотрудничество с благотворительной программой ДоброFON позволит ветеранам специальной военной операции продолжать активно заниматься физической культурой и спортом, совершенствовать спортивное мастерство»,— заявил президент федерации ПОДА Андрей Строкин.

Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов отметил, что развитие и поддержка инклюзивного спорта являются «одним из ключевых направлений» благотворительной программы «ДоброFON». «Наши партнеры из федерации ПОДА прилагают огромные усилия, развивая соревнования в различных дисциплинах и категориях, которые помогают спортсменам-паралимпийцам не просто совершенствовать свое спортивное мастерство, но и социально адаптироваться»,— сказал он, подчеркнув, что букмекерская компания продолжит оказывать поддержку турнирам и соревнованиям в рамках серии «Лига героев».

Арнольд Кабанов