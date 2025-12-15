СКР возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в районе подмосковного аэродрома Новинки. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СКР.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации легкого воздушного судна, что повлекло по неосторожности крупный ущерб.

Крушение произошло вечером 13 декабря вблизи деревни Новинки-Бегичево. На борту находились два человека — пилот и пассажир. Они госпитализированы. Самолет получил повреждения, ущерб оценивается более чем в 1 млн руб. Специалисты продолжают выяснять причины произошедшего.