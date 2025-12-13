В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки в Серпуховском районе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным ТАСС, на борту самолета были два человека. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что травмы получил только один из них.

Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, вблизи деревни Новинки-Бегичево Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения.