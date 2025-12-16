Две клининговые фирмы требуют от воронежского КБХА 59 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступили исковые заявления от ООО «Крисклин» и ООО «К-2» к акционерному обществу «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Фирмы Дениса Кудинова, специализирующиеся на уборке зданий и нежилых помещений, требуют взыскать с ответчика в общей сумме 58,7 млн руб. Оба заявления поступили 11 декабря, иски пока не приняты к производству, суть претензий не раскрывается. Информация появилась в картотеке арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце ноября в арбитраж поступило заявление компании «Крисклин» о признании КБХА банкротом. Оно пока оставлено без движения из-за нарушений и неуплаты госпошлины в размере 100 тыс. руб. В определении по делу говорится, что заявитель указал на невозможность исполнения ответчиком денежных обязательств на 26,3 млн руб. В сумму входит 20,3 млн руб. основного долга и пени. У заявителя есть время на устранение нарушений до 12 января.

В марте воронежский арбитраж также взыскал с КБХА в пользу «Крисклин» 45,5 млн руб. задолженности по договорам на санитарное содержание, уборку зданий и благоустройство прилегающей территории, заключенным в 2023-2024 годах. Иск был подан в июне прошлого года и тогда же принят к производству.

ООО «Крисклин» зарегистрировано в 2006 году в Воронеже. Уставный капитал — 1 млн руб. Владелец и директор — Денис Кудинов. Выручка фирмы в 2024 году составила 301 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. ООО «К-2» зарегистрировано в Воронеже в апреле 2016-го с уставным капиталом 10 тыс. руб. Единственный учредитель — Денис Кудинов, директор предприятия — Алексей Коровин. Прошлый год компания закрыла с выручкой 139 млн руб. и чистой прибылью 26 млн руб. АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 21,4 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директором предприятия является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели организации не раскрываются. По данным Rusprofile, в настоящий момент КБХА выступает ответчиком в 98 арбитражных делах на сумму 1,1 млрд руб. В отношении предприятия возбуждено 1060 исполнительных производств на 3,2 млрд руб. Остаток задолженности составляет 1,4 млрд руб.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что энергетики предъявили воронежскому КБХА очередные требования на 59 млн руб. В арбитраж поступили три иска от местного ООО «ЭСК "Энергостандарт"».

Денис Данилов