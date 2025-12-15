«Чистка идет на различных уровнях власти и во всех регионах»

В Госдуме предложили отказаться от ежегодного декларирования доходов чиновников. Это следует из законопроекта, внесенного в парламент группой депутатов от всех фракций во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Отчитываться о доходах и имуществе должностные лица, госслужащие и парламентарии должны будут только при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое либо если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года. Адвокат, соучредитель юридической компании «Никта», член Бюро по защите прав предпринимателей ККО «Опоры России» Татьяна Мананко считает такое решение логичным, так как современные базы данных и уровень цифровизации позволяют контролировать финансы чиновников в реальном времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мананко

Фото: предоставлено автором Татьяна Мананко

Фото: предоставлено автором

«У государства достаточно ресурсов для информационной аналитики, включая базы данных ФНС, ГИБДД, Росреестра и ЗАГСа. Старый формат подачи деклараций не всегда содержит объективные данные. Точечное декларирование определенных сделок или подача декларации при назначении на должность ведут к уменьшению бюрократической нагрузки: сокращению лишней отчетности и цифровизации процессов. Одна из самых крутых IT-компаний в России — это ФНС.

Налоговая служба — один из наиболее активных в плане цифровизации органов власти. Режим непрерывного контроля налогоплательщиков будет только совершенствоваться. Поэтому декларирование доходов в старом формате рано или поздно изживет себя.

Думаю, что законодательные инициативы также связаны с назначением нового председателя Верховного суда РФ — Игоря Краснова, заявившего о бескомпромиссной борьбе с коррупцией, в том числе в судебной системе. За девять месяцев 2025 года по коррупционным статьям в России возбудили 24 тыс. уголовных дел, что на 16% превышает показатели 2024 года. Уголовные дела сопровождались масштабной конфискацией имущества, лишением званий и государственных наград. В начале декабря председатель СКР Александр Бастрыкин среди фигурантов уголовных дел о коррупции, направленных в суд в 2025 году, выделил более 500 лиц с особым правовым статусом.

Освещенные в СМИ громкие коррупционные дела наглядно показывают, какой колоссальный ущерб наносится бюджетам разных уровней. Растет и всеобщее недовольство граждан.

Средняя зарплата в России, по данным Росстата на конец 2025 года, составляет примерно 96–99 тыс. руб., хотя в разных регионах и отраслях показатели сильно отличаются. Купить единственное жилье для семьи без ипотеки практически невозможно, а ставки по жилищным кредитам настолько высоки, что по силам не многим. При этом у разоблаченного чиновника обнаруживается недвижимость и различные активы на десятки миллионов, а то и миллиардов рублей.

Новый генпрокурор России Александр Гуцан также отмечал в одном из интервью, что в 2025 году уровень коррупции в стране превысил средний показатель за пять лет. Громкие расследования антикоррупционных дел показывают, что чистка идет на различных уровнях власти и во всех регионах. Фигурантами расследований становятся должностные лица организаций и муниципальных образований, учреждений образования и здравоохранения, оборонного комплекса, а также правоохранительной системы, поскольку в этих областях сконцентрированы наиболее важные общественные отношения и бюджетные потоки».