Более 12 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в 2025 году

Свыше 12 млн человек в России прошли репродуктивную диспансеризацию в 2025 году. Об это сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии новых объектов здравоохранения в четырех российских регионах.

По словам министра, пациенты, проходящие обследование, своевременно получают индивидуальный маршрут для выявления возможных нарушений репродуктивного здоровья.

8 декабря господин Мурашко отмечал, что у большинства россиян не выявлено проблем с репродуктивным: 66,9% обследованных были отнесены к первой группе здоровья.