Мурашко: две трети россиян имеют здоровую репродуктивную систему

Проблем с репродуктивным здоровьем нет у большинства россиян соответствующего возраста, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко со ссылкой на данные диспансеризации. По его словам, 66,9% обследованных отнесены к первой группе здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Хочу всех успокоить, большая часть населения ... может реализовать свое решение о рождении ребенка», — сказал министр ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что только у 14,2% обследованных выявлены факторы риска для репродуктивной системы, а у 7,8% — хронические заболевания. Министр подчеркнул, что большинство россиян могут завести детей.

Господин Мурашко добавил, что у россиянок хронические заболевания репродуктивной системы выявляются чаще, чем у мужчин. Он объяснил это тем, что женщины чаще проходят профилактические осмотры и более внимательно относятся к своему здоровью.