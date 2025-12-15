Найдены обе группы пропавших туристов в Пермском крае

Спасатели нашли обе группы туристов, пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Туристы найдены живыми в пяти километрах от базы «Ослянка House». Их состояние удовлетворительное.

В субботу оперативные службы сообщили о пропавшей группе туристов. К горе Ослянка выехали 15 туристов, из них вернулись двое. Сегодня стало известно о еще шести пропавших туристов, направлявшихся к горе на снегоходах. К поисковым работам были привлечены 76 человек. После исчезновения туристов управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.