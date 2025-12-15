В районе горы Ослянка в Пермском крае потерялись еще шесть туристов

Еще одна группа туристов из шести человек потерялась в районе горы Ослянка Пермского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным МЧС, которые приводит ТАСС, в составе группы — пять мужчин и одна женщина. Они отправились к горе на снегоходах, туристы должны были вернуться 14 декабря.

13 декабря к горе Ослянка выехала группа из 15 человек. Двое из них вернулись к точке сбора, остальных ищут спасатели и волонтеры. Привлечено 76 человек, используется 46 единиц техники.

Поиски осложняются метелью и обильным снежным покровом. Управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после исчезновения туристов.