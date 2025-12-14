В горах Пермского края пропали 13 туристов

Спасатели ищут незарегистрированную группу туристов из 13 человек, которая пропала в горах в Пермском крае. Они не пришли к точке сбора в поселке Средняя Усьва в назначенное время. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В поисках участвуют 12 человек личного состава с применением шести единиц техники, приводит ТАСС заявление МЧС. По информации «Ъ-Прикамья», туристическая группа направлялась на Ослянку — самую высокую вершину Среднего Урала в Пермском крае.

Изначально в тургруппу входили 15 человек, сообщил источник РЕН ТВ. Двое из них вернулись к точке сбора. Туристы отправились к горе на снегоходах 13 декабря, сообщила Е1 жена одного из пропавших. В этот день в районе горы была плохая видимость, пишет издание.

«Вести Пермь» сообщают, что в группу входят туристы из Екатеринбурга и города Верхняя Пышма Свердловской области. Среди участников тургруппы — как опытные спортсмены, так и любители.