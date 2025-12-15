Bloomberg: Зеленский несколько раз отказывал Уиткоффу в выводе ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отвергал требование США о выводе ВСУ из Донбасса. Такую позицию господин Зеленский высказывал на переговорах с американской делегацией в Берлине 14 декабря, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Во время встречи стороны обсуждали «восточный регион Донецка», уточнил собеседник агентства. Владимир Зеленский не только отказывался вывести украинские войска, на чем настаивали США, но и подчеркивал, что прекращение огня должно произойти вдоль текущей линии фронта.

Накануне в Берлине прошла встреча украинской и американской делегаций по мирному плану. Со стороны США в ней участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Сегодня переговоры продолжились.