Наемница ВСУ из Грузии пойдет под суд за участие в боях с ВС РФ

Прокуратура ДНР утвердила обвинение гражданке Грузии Нино Кахниашвили. Ее заочно обвиняют в наемничестве, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Дело направили для рассмотрения в Верховный суд ДНР, обвиняемая заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Как установило следствие, фигурантка прибыла на Украину в апреле 2022 года и вступила в «Грузинский национальный легион» (признан террористической организацией и запрещен в России). После прохождения обучения девушка участвовала в боях против российских войск в ДНР до сентября 2022 года.

Затем наемница узнала, что командование планирует задействовать грузинских наемников на передовой при контрнаступлении ВСУ. После этого она сбежала обратно в Грузию, однако вернулась в строй весной 2023 года. Она продолжала участвовать в боевых действиях до июня 2025 года. В сумме за это она получила более 2 млн руб.

По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, Грузия входит в число стран, откуда в ряды ВСУ вступает больше всего наемников. Всего с 2022 года к ВСУ присоединились более 15 тыс. иностранных бойцов из 115 стран. По данным Минобороны, за время спецоперации российские военнослужащие ликвидировали несколько тысяч наемников.

Никита Черненко