Последний ход оставили за МОК

Международная шахматная федерация (FIDE) вплотную приблизилась к полному отказу от санкционного режима в отношении России, пока ограничившись частичным отказом от него, обеспечивающим допуск на ее соревнования без каких-либо ограничений отечественных юниоров, а также всех без исключения команд. Это, в частности, означает, что российская мужская сборная точно примет участие во Всемирной шахматной олимпиаде 2026 года. Избавить россиян от нейтрального статуса, вернув им флаг и гимн, проявившая осторожность FIDE решила после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК). В Федерации шахмат России (ФШР) уверены, что одобрение головной структуры — практически формальность, которая пойдет на руку другим федерациям, желающим последовать шахматному примеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIDE Аркадий Дворкович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Президент FIDE Аркадий Дворкович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Международная шахматная федерация опубликовала заявление, посвященное итогам заседания Генеральной ассамблеи, своего высшего органа, которое прошло в онлайн-формате поздно вечером 14 декабря. Они оказались довольно необычными.

Ключевым вопросом заседания был вопрос, который в настоящий момент является наиболее актуальным для многих спортивных структур, обсуждающих смягчение действующего с 2022 года санкционного режима в отношении России. В этом смысле FIDE, в отличие от большинства федераций никогда не придерживавшаяся принципа абсолютной изоляции и позволявшая российским шахматистам выступать на своих турнирах в нейтральном статусе, не стала исключением.

Но при этом на рассмотрение Генеральной ассамблеи было вынесено два предложения, касающихся трансформации санкционного режима.

Одно внес Совет FIDE. Его предложение было основано на рекомендациях, обнародованных на прошлой неделе Международным олимпийским комитетом после Олимпийского саммита. Они заключались в допуске российских и белорусских спортсменов на юношеские соревнованиях без каких-либо ограничений, то есть с правом использовать флаг, гимн и название страны. Сама администрация FIDE, помимо этого, считала целесообразным санкционировать допуск к состязаниям всех без исключения российских команд.

Автором второго проекта резолюции была Федерация шахмат России. Он предусматривал снятие всех санкций, иными словами, возвращение россиянам и белорусам полноценного статуса вне зависимости от возрастной категории с автоматическим допуском на равных со всеми остальными. До сих пор на такой радикальный шаг из крупных федераций, признанных МОК, решилась лишь Международная федерация дзюдо (IJF).

В случае с FIDE возникла довольно любопытная ситуация. Голосование прошло по обоим проектам — и оба получили поддержку делегатов Генеральной ассамблеи.

За предложение ФШР был подан 61 голос (при 51 против), за предложение Совета FIDE — 69 голосов (при 40 против). В своем заявлении федерация признала, что ряд делегатов после завершения голосования «поднял вопрос» о «процедурном взаимодействии» двух, по сути, одобренных резолюций, а президент FIDE Аркадий Дворкович констатировал, что и та и другая «набрала необходимое большинство» и «выражает волю» Генеральной ассамблеи.

При этом немедленной имплементации подверглось все-таки более «компромиссное» предложение Совета FIDE. Это уже довольно приятное для России событие. Оно означает, например, что на стартующем вскоре в турецкой Анталье детском и юношеском мировом первенстве российские спортсмены выступят со своим флагом, а еще что вслед за уже вернувшейся на топовые состязания благодаря отдельному решению FIDE женской сборной России, которая в конце ноября выиграла золото чемпионата мира в испанском Линаресе, на них точно вернется и сборная мужская. Для нее важнейший из турниров 2026 года — Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в сентябре в Самарканде.

Но на самом деле, кажется, и принятие варианта с полной отменой санкций — дело ближайшего будущего.

FIDE предупредила, что отложила его до «консультаций» с головной спортивной структурой, которые должны гарантировать «соответствие международным спортивным стандартам». Объясняя ТАСС причину проявленной федерацией осторожности, Аркадий Дворкович сказал, что «сотрудничество с МОК остается для нас ключевым аспектом, в том числе в контексте долгосрочной цели по возможному включению шахмат в программу Олимпийских игр».

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев уверен, что итоги заседания Генеральной ассамблеи можно расценивать как «большую победу отечественных шахмат и в целом спортивной отрасли», а согласование российского варианта с МОК — «скорее всего, будет формальностью, учитывая благоприятные тенденции, появившиеся после того, как пост его президента заняла Кирсти Ковентри».

Господин Ткачев указал “Ъ” на то, что противники возвращения российских шахматистов чаще всего ссылались на «соображения безопасности, возможность провокаций», но «ни на одних соревнованиях с их участием, включая чемпионат мира в Линаресе, даже намека на провокации и угрозу безопасности не было». По мнению Александра Ткачева, тот факт, что FIDE решила согласовать резолюцию о снятии санкций с МОК, «даже на руку всему российскому спорту», поскольку его добро облегчит выбор другим федерациям, захотевшим поступить так же, как шахматная.

Алексей Доспехов