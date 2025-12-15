Wildberries & Russ стала владельцем «Рив Гош»

Объединенная компания Wildberries & Russ стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». РВБ получила 100% ООО «Аромалюкс» и ООО «УК ПС Групп», владельцами которых раньше была кипрская Rive Gauche Group Ltd. Сделка состоялась 15 декабря, следует из данных ЕГРЮЛ.

«Присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей "Рив Гош" позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РВБ.

Финансовым и юридическим советниками акционеров «Рив Гош» выступила инвестиционнно-банковская группа Aspring Capital и юридическая фирма Дякин, Горцунян и Партнеры, узнал «Ъ».

О том, что Wildberries & Russ может выкупить бизнес «Рив Гош», 28 сентября писал «Ъ» со ссылкой на источники. Ранее переговоры о покупке «Рив Гош» вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова, однако обсуждения забуксовали, отмечали собеседники «Ъ».

