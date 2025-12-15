ЕК подтвердила участие Урсулы фон дер Ляйен в переговорах по Украине в Берлине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах в Берлине по украинскому урегулированию. Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

«Она полетит в Берлин сегодня вечером, чтобы добиться целей Евросоюза в этих переговорах, о которых она неоднократно говорила»,— рассказал господин Джилл журналистам (цитата по ТАСС). Он не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждать представители делегаций с госпожой фон дер Ляйен.

Как сообщала Financial Times, некоторые европейские лидеры выступали против участия Еврокомиссии в переговорах по мирному плану, например канцлер Германии Фридрих Мерц. По данным издания, напряженные отношения между президентом США Дональдом Трампом и ЕК могли негативно сказаться на переговорном процессе. FT пишет, что господин Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали главу ЕК публично не критиковать высказывания Трампа.

14 декабря начались переговоры между США и Украиной в Берлине. Они продлились пять часов и продолжились сегодня утром. Во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны обсуждали содержание мирного плана из 20 пунктов. По итогам переговоров господин Уиткофф заявил о значительном прогрессе.