FT: Зеленский и Рютте попросили Урсулу фон дер Ляйен не критиковать Трампа

Как утверждает Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен публично не критиковать Дональда Трампа в ответ на его нападки на ЕС.

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США недавно раскритиковал действия Европы по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной, назвав европейских лидеров «слабыми». По словам источников FT, нападки американского лидера вызвали шок европейских лидеров и привели к расколу в самой Еврокомиссии.

Одни высокопоставленные чиновники ЕС вместе с генсеком НАТО и Владимиром Зеленским призвали госпожу фон дер Ляйен воздержаться от ответных резких высказываний в адрес Дональда Трампа, так как опасаются, что это может навредить переговорному процессу по Украине. Другие же, напротив, возмущены тем, что Еврокомиссия в этой ситуации просто промолчала.

В итоге невыразительная реакция ЕК на высказывания господина Трампа побудила некоторых европейских лидеров выступить с предложением обойтись в дальнейшем на переговорах по урегулированию конфликта на Украине вовсе без Брюсселя. В качестве варианта сторонники этой идеи предложили вернуться к формату, где ЕС будет представлен 27 лидерами. Эту позицию, утверждают источники FT, в частности, поддерживает канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, если Дональд Трамп «совершенно очевидно» не хочет вести дела с Еврокомиссией, то «по крайней мере есть отдельные государства-члены, включая в первую очередь Германию, с которыми такое сотрудничество может продолжаться».

Кирилл Сарханянц