AFP: США на переговорах с Украиной вновь настояли на выводе ВСУ из Донбасса

Американская группа переговорщиков сохраняет требование о передаче Украиной контроля над восточными районами Донецкой и Луганской областей России. Это одно из условий мирных переговоров сторон, сообщил агентству AFP чиновник, знакомый с ходом консультаций.

«Путин хочет получить территорию»,— сказал собеседник агентства. По словам источника, США настаивают на том, чтобы Украина «ушла» из этих регионов, однако она «не соглашается» с таким подходом.

«Немного поразительно, что американцы занимают позицию России по этому вопросу»,— добавил чиновник.

Газета Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что президент Владимир Зеленский готов пойти на заморозку линии боевых действий. Это де-факто означало бы сохранение за Россией контроля над территориями ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом, уточнял собеседник издания, Киев отвергает требование о выводе украинских войск из Донбасса.

14 декабря в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины по мирному урегулированию. В ней с украинской стороны участвовал Владимир Зеленский, с американской — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Сегодня переговоры продолжились.

