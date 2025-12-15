Парковки Краснодара в новогодние праздники останутся платными

В Краснодаре не планируют отменять плату за муниципальные парковки в новогодние праздники и выходные дни. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас муниципальное платное парковочное пространство в краевой столице насчитывает 324 парковки более чем на 14,2 тыс. машино-мест. В 2025 году было обустроено более 2,7 тыс. новых платных мест, а до конца года их общее количество планируется увеличить до 14,5 тыс. В мэрии добавили, что в 2026 году развитие платного парковочного пространства будет продолжено.

С начала 2025 года в бюджет Краснодара от оплаты муниципальных парковок поступило более 372,8 млн руб.

Ранее власти Сочи освободили от оплаты все муниципальные парковки с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Мера действует в рамках политики, согласно которой на городских платных парковках не берут деньги в официальные праздничные и выходные дни.

Вячеслав Рыжков