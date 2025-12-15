Власти Сочи отменят плату за парковки в новогодние праздники

Власти Сочи освободили от оплаты все муниципальные парковки с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мера действует в рамках политики, согласно которой на городских платных парковках не берут деньги в официальные праздничные и выходные дни.

Для улучшения транспортной доступности в праздничный период в поселке Красная Поляна задействуют до 60 единиц автобусного транспорта. Российские железные дороги также увеличат число и составность электропоездов «Ласточка», курсирующих до станции Роза Хутор.

Как сообщал «Ъ-Кубань», с 15 декабря 2025 года городские власти ограничили въезд в горный кластер автомобилей без зимней резины. Синоптики предупреждают о возможном налипании мокрого снега на провода и деревья в предгорьях и низкогорьях, а также о гололедице на дорогах.

Анна Гречко