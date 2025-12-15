СМИ: пять человек отравились парами газа на кубанском заводе

На сахарном заводе в Ленинградском районе Краснодарского края произошел инцидент с выбросом токсичного газа, в результате которого пострадали пять человек. Как сообщили «Известия» со ссылкой на источник, рабочие отравились парами сероводорода.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего и причины утечки устанавливаются.

Вячеслав Рыжков