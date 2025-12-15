Российский чемпион сделал правильный вызов

Одним из самых интересных для России поединков в смешанных единоборствах (MMA) в будущем году может стать поединок с участием известного бойца Вадима Немкова, ставшего в субботу, 13 декабря, чемпионом второго по статусу в виде промоушена — PFL — в супертяжелом весе. После этой победы вызов Немкова принял камерунец Франсис Нганну, входящий в число ярчайших звезд MMA.

Фото: Cooper Neill / Getty Images Вадим Немков

Фото: Cooper Neill / Getty Images

Одной из самых обсуждаемых тем для медиаресурсов, освещающих смешанные единоборства, оказалась тема, связанная с российским бойцом Вадимом Немковым. Немков, ученик легенды MMA Федора Емельяненко, сам уже довольно давно превратился в знаменитость. Еще в 2020 году он завоевал титул чемпиона считавшегося вторым по рангу в жанре после UFC промоушена — Bellator —- в полутяжелом весе (до 93) и в течение трех лет успешно защищал его, встречаясь с чрезвычайно сильными оппонентами, после чего перешел в супертяжелую категорию. Переход состоялся после того, как Bellator прибрела другая структура — PFL. Она рассчитывает в результате такого слияния превратиться в равного конкурента UFC.

В новой категории Вадим Немков одержал три убедительные победы. В третьем матче, который прошел во французском Лионе 13 декабря, он уже в первом раунде заставил удушающим приемом сдаться считавшегося чрезвычайно опасным противником хотя бы из-за колоссальных габаритов бразильца Ренана Феррейру и завоевал титул чемпиона PFL. Однако самое интересное для публики произошло, когда короткий бой завершился.

Сразу после победы над бразильцем Вадим Немков сообщил о том, что «хочет биться с Франсисом Нганну».

При этом сомнений в том, что его желание исполнится, практически нет. Дело в том, что исполнительный директор PFL Джон Мартин еще до турнира в Лионе говорил о том, что хотел бы устроить для победителя его центрального боя такой поединок. А сам Франсис Нганну очень оперативно отреагировал на слова Немкова постом в X: «Я уже давно готов. Скоро увидимся!»

Фото: Joe Camporeale / Reuters Франсис Нганну (в центре) принял вызов на бой Вадима Немкова, завоевавшего в субботу титул чемпиона PFL в супертяжелом весе, заявив: «Я уже давно готов. Скоро увидимся»

Фото: Joe Camporeale / Reuters

На самом деле речь идет о событии, которое может войти в число главных для отечественных смешанных единоборств в 2026 году. Дело в том, что Франсис Нганну — одна из ярчайших звезд жанра последних десятилетий. Славу он заработал выступлениями в UFC. В этот промоушен камерунец попал в середине прошлого десятилетия и быстро завоевал огромную популярность благодаря физической мощи и исключительным панчерским навыкам. До чемпионского титула Франсис Нганну, правда, добирался довольно долго, но в 2021 году добыл его, нокаутировав американского супертяжа Стипе Миочича. Потом Нганну защитил звание, одолев француза Сириля Гана. А дальше в его судьбе произошел неожиданный поворот.

В январе 2023 года UFC объявил, что лишает камерунца чемпионского пояса. Причиной оказалось нежелание Франсиса Нганну пролонгировать контракт с промоушеном на предложенных ему условиях.

Зато эти условия предоставил ему PFL. Причем, по данным MMAMania, они были выгоднее, чем у кого-либо из звезд смешанных единоборств: мечтающая о лидерской роли структура согласилась платить Нганну $8 млн за бой, притом что в UFC гонорары крайне редко превышают $1 млн.

Однако 39-летний Франсис Нганну на данный момент провел в PFL один-единственный поединок. В октябре 2024 года камерунец дрался с тем же Ренаном Феррейрой и также закончил матч досрочно. Нганну отправил Феррейру в нокаут через три с половиной минуты после начала боя, даже чуть быстрее, чем задушил бразильца Немков — спортсмен, чья самбистская техника выглядит эталонной.

При этом все же нельзя сказать, что после бегства из UFC Франсис Нганну прохлаждался.

Помимо боя против Феррейры он провел еще два, но оба — отнюдь не в смешанных единоборствах, а в профессиональном боксе, который камерунец вообще-то освоил поздно, в 20 с лишним лет. Причем встречался Нганну с боксерами-суперзвездами — британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Джошуа в 2024 году нокаутировал его во втором раунде, а вот поединок с Фьюри вылился в любопытную историю. В третьем раунде британец очутился в нокдауне и с трудом пережил его. Ему отдали победу по очкам, но раздельным решением, с которым не согласились многие эксперты, уверенные, что верх взял Нганну.

Алексей Доспехов