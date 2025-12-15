Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 16% в декабре

Центробанк на заседании 19 декабря снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, считает председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценкам, ставка продолжит снижаться и в следующем году.

«Вначале я предполагал, что она (ставка.— “Ъ”) будет понижена до 15%, но налоговые решения, хоть и разовые, но влияют на инфляцию. Они, скажем так, охладили мои ожидания»,— сказал господин Аксаков на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Инфляция продолжает снижаться довольно быстрыми темпами, добавил он.

В октябре ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5%. В ноябре годовая инфляция составила 6,6%.

