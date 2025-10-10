К квалификации снижают требования

ЦБ намерен ввести прямое регулирование крипторынка к 2026 году. Причем доступ к операциям с криптовалютами получат все квалифицированные инвесторы, а не только «особо квалифицированные». Эксперты позитивно отнеслись к такой инициативе, так как она направлена на формирование в России организованного рынка криптоактивов. Однако расширение круга инвесторов потребует серьезной доработки инфраструктуры.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банк России рассматривает возможность дать разрешение широкому кругу квалифицированных инвесторов инвестировать в криптовалюты. Об этом 9 октября заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме «Финополис-2025». Таким образом, регулирование российского крипторынка может быть установлено без обязательного запуска экспериментально-правового режима (ЭПР), который был анонсирован в марте этого года (см. Ъ" от 13 марта). Тогда было объявлено, что доступ к торговле криптовалютой могли получить только «особо квалифицированные инвесторы», с объемом инвестиций свыше 100 млн руб. или с годовым доходом более 50 млн руб.

Вместе с тем для допуска на рынок криптовалют обычным квалифицированным инвесторам потребуется пройти тестирование. 3 октября директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума также говорил о возможных послаблениях для инвесторов при допуске на крипторынок. По его словам, ведомство рассматривает возможность снижения требований для получения статуса особо квалифицированного инвестора.

Новые меры могут стать частью нового законодательства о регулировании инвестирования в криптовалюты, которое может появиться в России в 2026 году. Полный отказ от ЭПР при этом не предопределен, указал господин Чистюхин. При этом допуск к криптовалюте неквалифицированных инвесторов в Банке России по-прежнему считают «слишком резким шагом».

Решение ЦБ пропустить этап ЭПР имеет явное преимущество в виде вывода значительного сегмента инвесторов из серой зоны, указывают эксперты. Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин оценивал, что под категорию особо квалифицированных подпадает не более 40 тыс. инвесторов. По данным ЦБ, на середину этого года количество квалифицированных инвесторов (основное требование —– активы не менее 12 млн руб.) составляло около 920 тыс. человек. При этом, по оценке Сбербанка, криптовалютами пользуются 7–10 млн россиян. «Текущий ЭПР точно не является инструментом массового рынка. Попробовать альтернативный способ регулирования — хорошее решение, к старым форматам всегда можно вернуться»,— указывает член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.

Однако ориентация на более широкий круг инвесторов потребует серьезных инфраструктурных преобразований, предупреждают эксперты. В первую очередь они будут касаться «создания защищенных сервисов для хранения криптовалют или интеграции с существующими структурами», считает директор департамента торговых операций «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков. «Это потребует либо разработки собственных высокотехнологичных решений, что является дорогостоящим и сложным процессом, либо партнерства с уже существующими на рынке кастодианами»,— отмечает он.

Московская биржа и СПБ Биржа выражают уверенность, что их инфраструктура готова к запуску торгов, при этом площадки отмечают, что находятся в контакте с регулятором и участниками рынка. Но по оценке директора департамента клиентских отношений ИФК «Солид» Романа Хисматуллина, на доработки инфраструктуры, в том числе на создание программного обеспечения, «уйдет около года и еще столько же — на их интеграцию в существующую архитектуру рынка».

Кроме того, интеграция в российский рынок по новым правилам может быть сложной для иностранных площадок, учитывая, что по новым правилам все участники рынка должны иметь регистрацию в России и лицензии от ЦБ. «Формат регистрации в России пока сопряжен с рядом юридических и технических ограничений, включая взаимодействие с банковской инфраструктурой и вопросом защиты клиентских данных. Это создает риски для клиентов и повышает издержки для самих бирж»,— заявили на криптобирже ЕХМО. На криптобирже Bitget отметили, что для регистрации в России и получения лицензии ЦБ ждут четких нормативных требований для «определения направления работы в соответствии с комплаенсом и безопасностью».

Андрей Ковалев