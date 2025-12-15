Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии

Volkswagen 16 декабря прекратит производство автомобилей на своем заводе в Дрездене, сообщает Financial Times. Это станет первым случаем за 88-летнюю историю концерна, когда он закроет производство в Германии.

Глава Volkswagen Томас Шефер заявил, что решение о закрытии производства не было принято «легкомысленно». «С экономической точки зрения это было необходимо», — подчеркнул он.

С начала функционирования в 2002 году завод в Дрездене выпустил около 200 тыс. автомобилей — менее половины годового объема производства флагманского завода Volkswagen в Вольфсбурге. Изначально дрезденский завод специализировался на производстве автомобиля премиум-класса Volkswagen Phaeton. После прекращения производства этой модели в 2016 году завод переориентировался на производство электромобилей.

Автопроизводитель принял решение о закрытии завода в контексте реализации планов по уменьшению производственных мощностей в Германии. Компания также достигла в прошлом году соглашения с профсоюзами о сокращении 35 тыс. сотрудников.

В последние годы Volkswagen сталкивается с серьезными проблемами из-за низкого спроса в Европе и Китае, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских компаний. В этом году к списку проблем добавились импортные пошлины США. Автопроизводитель закончил третий квартал с убытком в €1,1 млрд, причем общие потери из-за американских пошлин в 2025 году компания оценивает в €5 млрд.