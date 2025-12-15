СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше археолога Бутягина

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ направил обращение к гендиректору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани с просьбой вмешаться в дело археолога Александра Бутягина. 4 декабря он был задержан в Польше из-за обвинений со стороны Украины.

СПЧ просит ЮНЕСКО вступить в диалог с «соответствующими правительствами», чтобы предпринять усилия по восстановлению прав господина Бутягина.

«Мы глубоко шокированы задержанием Бутягина, которое расцениваем как преследование под надуманными предлогами и в политических целях»,— приводит Telegram-канал совета текст обращения своей постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека. Обращение отправлено за подписью председателя СПЧ Валерия Фадеева.

Как сообщила польская радиостанция RMF24, украинские власти рассчитывают добиться экстрадиции ученого. «Он разыскивался украинцами за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму»,— уточнила RMF24. По данным радиостанции, Киев оценивает ущерб в 200 млн гривен (376 млн руб.).

Господин Бутягин занимает должность секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Как рассказали в музее, все находки, сделанные ученым на территории полуострова, передавались по принадлежности — в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Степан Мельчаков