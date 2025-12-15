В Екатеринбурге провели мероприятия в честь Дня Героя Отечества

В Екатеринбурге прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества с участием депутатов Екатеринбургской городской думы. Так, в администрации Октябрьского района встретились представители районного Совета ветеранов и различных ветеранских организаций региона, участники специальной военной операции, а также школьники и горожане. Торжественное мероприятие посетила председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

Участники обсудили значимость сохранения исторической памяти и вручили государственные награды семьям бойцов, выполнявших задачи в зоне СВО, а также почетные грамоты и благодарственные письма тем, кто поддерживает военнослужащих и их близких.

В честь Дня Героев Отечества в Екатеринбурге были проведены и другие мероприятия. В лицее № 88 Кировского района ученики вместе с Анной Гурарий приняли участие в акции «Письмо герою». Они написали послания со словами благодарности военнослужащим.

В школе № 31 Академического района состоялось открытие «Парты Героя», посвященной дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Григорию Речкалову, совершившему 415 боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны. Почтить память героя пришли первый заместитель председателя гордумы Михаил Матвеев, депутат и участник СВО Станислав Киселев.

В Культурном центре «Верх-Исетский» состоялся торжественный концерт, организованный председателем Регионального отделения «Ассамблеи народов России» Свердловской области, депутатом Сергеем Павленко. Мероприятие посетили более 400 гостей, включая ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, кадетов, юнармейцев, а также представителей различных этнокультурных объединений.