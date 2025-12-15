В Реутове простились с погибшим в ДТП главой городского округа Филиппом Науменко

В Реутове состоялась церемония прощания и отпевание главы городского округа Филиппа Науменко, сообщает «РИА Новости». Прощание прошло в Троицком храме, похороны — на Николо-Архангельском кладбище.

Проститься с господином Науменко пришли родные, коллеги и жители города. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и руководители соседних муниципалитетов.

Филипп Науменко возглавлял администрацию Реутова с 2023 года. Он погиб 13 декабря в ДТП в Нижегородской области. Ему было 39 лет.