Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко умер после ДТП в Нижегородской области. Ему было 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича»,— написал господин Брынцалов в Telegram-канале. Игорь Брынцалов отметил, что господин Науменко много лет работал в Подмосковье. Он занимался поддержкой науки и предпринимательства в Балашихе, большое внимание уделял поддержке Церкви, поскольку был «глубоко верующим человеком».

9 декабря ТАСС сообщал, что Филипп Науменко попал в реанимацию после ДТП. По информации Telegram-канала Mash, водитель господина Науменко столкнулся с КамАЗом, когда попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. У главы Реутова диагностировали переломы груди и височной кости, сообщал Mash. По данным Telegram-канала SHOT и РБК, чиновник впал в кому.

Филипп Науменко занял пост главы Реутова в 2023 году. До этого, с 2017 года, чиновник работал замглавы Балашихи по вопросам экономики и промышленности. С 2007 года, сразу после окончания вуза, он работал советником в Мособлдуме.