Точка Банк запустил горячую линию по вопросам налоговой реформы

Точка Банк запускает телефонную горячую линию «Налоги бизнеса — 2026». Предприниматели со всех регионов страны смогут получить бесплатную консультацию от профессиональных бухгалтеров. Это поможет разобраться в изменениях налогового законодательства, которые вступят в силу в 2026 году. В первую очередь специалисты расскажут об актуальных лимитах УСН, особенностях работы на АУСН и НДС и правилах перехода с одной системы налогообложения на другую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Согласно исследованию Точка Банка, о налоговой реформе знают лишь 32% российских бизнесменов. Большая часть — 52% — слышали о ней, но не осведомлены о деталях. Между тем поправки к Налоговому кодексу вступают в силу уже 1 января 2026 года. С начала года НДС поднимется с 20% до 22%, а лимит дохода для УСН без НДС снижается до 20 млн руб.

В ходе консультации предприниматели узнают, как выбрать оптимальную ставку с учетом годовой выручки и отрасли бизнеса, а также оценить возможность перехода на АУСН. В том числе профессиональные бухгалтеры уточнят список документов и необходимую отчетность для налоговой службы, а также расскажут о способах упростить учет и автоматизировать бухгалтерские процессы. Предприниматели могут задать широкий список вопросов, связанных с налогообложением: от нюансов работы с контрагентами в ЭДО до законных способов оптимизации налоговой нагрузки.

Своевременное обращение за консультацией поможет предпринимателям учесть в своей работе законодательные изменения, избежать ошибок и штрафов. «Повышение НДС и снижение порога доходов на УСН и патенте для его уплаты стало серьезным вызовом для предпринимателей в конце 2025 года. Мы, как банк, работающий с бизнесом, отмечаем сложности при выборе системы налогообложения, ставки и процесса подачи новых видов отчетности. Поэтому мы решили запустить горячую линию, чтобы любая компания могла быстро разобраться в новых налогах и составить индивидуальный план действий»,— рассказал лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» и ЭДО от Точка Банка Даниил Смирнов.

В 2025 году горячая линия будет работать до 26 декабря включительно и возобновит работу после новогодних каникул. Специалисты отвечают ежедневно с 9:00 до 18:00 по Москве по номеру 8 (800) 5000-88-7, время беседы неограниченно. Консультация на горячей линии доступна всем предпринимателям, вне зависимости от того, в каком банке открыт счет для бизнеса.

АО «Точка»