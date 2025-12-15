Кадыров заявил о нежелании жить до старости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не хочет жить до старости, а хочет уйти в тот момент, когда его любят и уважают.

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Судя по тем сплетням, что распускают, я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке и здоровье отменное»,— сказал господин Кадыров во время прямой линии с жителями Чечни (трансляцию вела ЧГТРК "Грозный").— А так, я бы сам не хотел дожить до старости. Я хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают, и будет не хватать меня после смерти».

14 декабря Рамзан Кадыров заявил о готовности пойти на выборы в 2026 году, если получит предложение президента России Владимира Путина. При этом он добавил, что «сыт по горло» властью. Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года — это рекорд среди всех действующих руководителей субъектов России.