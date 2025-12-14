Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах главы Чечни в 2026 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов пойти на очередные выборы в 2026 году, если ему это предложит президент Владимир Путин и его решение поддержит народ. Об этом господин Кадыров заявил в ходе прямой линии.

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит»,— сказал господин Кадыров. При этом он отметил, что сыт властью и служению народу «по горло».

Глава Чечни занимает этот пост с 2007 года — это рекорд среди всех действующих руководителей субъектов РФ.

На последних выборах в сентябре 2021 года Рамзан Кадыров одержал победу с рекордным результатом — 99,7% голосов избирателей. Комментируя эти цифры, Владимир Путин тогда отметил, что такой результат вполне логичен, если посмотреть, насколько изменилась республика под руководством господина Кадырова.

Михаил Спиридонов