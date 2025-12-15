Уральца будут судить за незаконую вырубку леса на 19 млн рублей

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело о незаконной вырубке леса на сумму свыше 19,3 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Фигурантом дела стал директор ООО «Таурус», занимающегося лесозаготовками.

По версии следствия, мужчина с июля 2022 года по октябрь 2023 года осуществлял незаконную рубку леса на территории ГКУ Свердловской области «Тавдинское лесничество». В результате действий обвиняемого министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области был нанесен ущерб на общую сумму свыше 19,3 млн руб. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Полина Бабинцева