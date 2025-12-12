Вот это номер

Объем ввода гостиниц к концу 2026 года в целом по России может составить 10,1 тыс. номеров — это на 20% больше, чем годом ранее. Девелоперы фокусируются на возведении отелей в перспективных туристических регионах, чему способствует господдержка в виде льготного кредитования сектора. Впрочем, недавно правительство заявило об отсутствии планов продлевать эту программу.

По итогам 2026 года в целом по России может появиться 10,1 тыс. новых гостиничных номеров, это на 20% больше год к году, следует из исследования консалтинговой компании IBC Real Estate. Главный объем нового строительства сместился в сторону основных туристических направлений страны: регионы Северного Кавказа, Краснодарский край, Черноморское побережье, Алтай и Дальний Восток, говорят опрошенные “Ъ” эксперты.

Основным драйвером строительства выступила государственная поддержка гостиничного сектора через льготное кредитование и субсидии, отмечает вице-президент по развитию сети Azimut Hotels Анна Борисова. С 2023 года в рамках этой программы было введено 7 тыс. гостиничных номеров, заявлял ранее замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков. Тем не менее в ноябре 2025 года стало известно, что в ближайшее время министерство не планирует продлевать действие льготной программы.

Повлиял на увеличение объемов ввода гостиниц рост внутреннего турпотока, считает гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

За десять месяцев 2025 года показатель увеличился на 4,8% год к году, до 76,2 млн человек, сообщал ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Особенно увеличился интерес россиян к поездкам в Карачаево-Черкесию — более чем вдвое год к году, Адыгею — на 65%, Тверскую область — на 49%, Калмыкию — на 47%, на Чукотку — на 46%.

Тем не менее в Москве к концу 2026 года появится 0,7 тыс. новых номеров, год к году показатель изменится незначительно, однако в Санкт-Петербурге совокупный номерной фонд введенных в следующем году гостиниц может сократиться на 23% год к году, до 0,6 тыс. номеров, подсчитал Алексей Ефимов. Менее оптимистичный сценарий ожидают в консалтинговой компании Nikoliers, по данным которой к концу предстоящего года объем нового строительства гостиничной недвижимости в Москве упадет в два-три раза год к году, до 0,4–0,6 тыс. номеров, в Санкт-Петербурге — в два-пять раз год к году, до 0,2–0,5 тыс. номеров.

Это продиктовано все еще высоким уровнем ключевой ставки ЦБ — в таких условиях возведение гостиниц в Москве и Санкт-Петербурге является финансово неподъемной задачей, отмечает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По словам эксперта, средний срок окупаемости отелей в этих двух городах составляет около 25–26 лет. Еще одним фактором снижения стал эффект высокой базы прошлого года, говорит Алексей Ефимов.

По мнению президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, показатели нового строительства гостиничной недвижимости в целом по стране в ближайшие пять лет будут прибавлять около 5–6% ежегодно.

Однако, по прогнозам Станислава Ивашкевича, ввод части проектов может быть перенесен. Период пиковой активности в гостиничном сегменте придется на 2027–2029 годы, ожидает Александр Биба.

Впрочем, инвестиционная привлекательность гостиничной недвижимости остается на довольно высоком уровне, отмечает управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов. Это связано с высоким спросом на такой вид размещения в условиях сохраняющегося дефицита. Привлекателен для инвесторов и стабильный рост стоимости размещения. К концу 2025 года цена на номер в отеле Москвы может достигнуть 11,8 тыс. руб. в сутки, показатель увеличится на 3% год к году, подсчитали в IBC Real Estate. Так, объем инвестиций в отели по итогам 2025 года вырастет на 46% год к году, до 50–55 млрд руб., следует из данных инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.

София Мешкова