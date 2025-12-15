Якушев доложил Путину об успехах «Единой России» в очистке Черного моря от мазута

Президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Тот рассказал, что волонтеры партии вывезли 3,3 тыс. тонн мазута с побережья Черного моря.

Фото: пресс-служба президента РФ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Якушева, очисткой побережья занимались около тысячи волонтеров от «Единой России». «Береговая линия в 12,5 км была очищена как раз членами партии "Единая Россия", нашими сторонниками и нашими молодогвардейцами»,— уточнил секретарь генсовета (цитата по сайту Кремля).

15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Из-за этого в курортном сезоне 2025 года пляжи Анапы и части Темрюкского района Краснодарского края были закрыты для посещения. В конце октября губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что к берегам Анапы приближается пятно из 900 тонн мазута. Он назвал это «второй серией эпопеи с танкерами», имея в виду прошлогоднюю экологическую катастрофу.

