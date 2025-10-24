Мазут стремится к берегу

Пятно из 900 тонн мазута вновь приближается к берегам Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он назвал это «второй серией эпопеи с танкерами», имея в виду прошлогоднюю экологическую катастрофу в Керченском проливе. В декабре там потерпели крушение два нефтетанкера. В результате в Черном море оказалось около 2,5 тыс. тонн мазута, сообщал Минтранс. В ведомстве отмечали, что основной способ ликвидации последствий — сбор загрязненного грунта на берегу.

В конце августа в Анапе завершился последний этап очистки морского дна. Предполагалось, что новых выбросов больше не произойдет, поэтому власти демонтировали специальный защитный вал. Однако сейчас его вновь возводят, рассказал “Ъ FM” блогер из Анапы Юрий Озаровский: «У нас всю вчерашнюю ночь возводят вал вдоль береговой линии, чтобы при шторме мазут не выбрасывало далеко на сушу и он бы собирался в прибрежной полосе. Под вечер начался выброс уже в районе станицы Благовещенская. В самой Анапской бухте и в Витязево было чисто. Обещают еще, что приедут муниципальные волонтеры, которые помогали в прошлый раз. В целом пляжи почистили, и очень обидно, что произошли повторные выбросы, так как уже и все валы, и все сети были убраны. Берег был почти в первозданном своем состоянии».

По данным российского Минтранса, в прошлом декабре после аварии площадь загрязнения достигла 400 кв. км. Оно коснулось берегов Краснодарского края и Крыма, сильнее всех пострадали пляжи Анапы и Тамани. Как говорили специалисты-экологи, Черному морю понадобятся десятилетия, чтобы полностью восстановиться. Чем опасен повторный разлив? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с экологом Александром Люкшиным: «На Бугазской косе уже сейчас море выбрасывает лепешки мазута в длину приблизительно 70 см, в ширину — 25 см. По космоснимкам также видно, что большое пятно движется в сторону Тамани, меньшее — в сторону Анапы. Губернатор Краснодарского края сказал про 900 тонн. Есть мнение, что все-таки не столь много, потому что в носовой части затонувшего танкера мазута оставалось меньше. При этом если со стороны Анапы все замечательно почистили, то на территориях в районе Бугазской косы, Тамани так не убрано. Там небольшое количество волонтеров работает. Сейчас, естественно, все усугубляется новым выбросом. Но прежде всего нужно локализовать ту течь, которая есть в затонувшем судне».

Из-за разлива мазута пляжи Анапы и Темрюкского района остаются закрытыми для купания. В июле 2025-го руководитель Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявила, что основания для открытия 141 пляжа в Анапе отсутствуют из-за несоответствия песка и морской воды санитарным нормам.

