Прокуратура утвердила обвинение местному жителю за покушение на мэра Талицы

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Талицкого района (Свердловская область) за покушение на убийство на тот момент главы Талицкого городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), ч. 3 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, с применением насилия).

По версии следствия, в начале 2018 года глава ООО УК «Чистый город» решил «из чувства мести» убить главу Талицы — Александра Толкачева. Причиной этому стал конфликт между чиновником и обвиняемым: у мэра скопилось множество претензий к работе управляющей компании.

Александр Толкачев руководил Талицким городским округом с 2010 года. В августе 2023 года покинул пост главы муниципалитета в связи с переходом на работу в Федеральное агентство по делам национальностей. В июне 2024 года он возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Обвиняемый хотел убить мэра 25 апреля 2018 года — он вооружился незаконно приобретенным пистолетом, прибыл к месту жительства Толкачева. Приехав, чиновник остановился около обвиняемого. Тогда последний выстрелил в него три раза. Но пистолет дал осечку — оружие было неисправно. Позже, воспользовавшись удачным моментом, мэр скрылся в салоне автомобиля. По итогу этого покушения, у Александра Толкачева остались только ссадины на левом плече.

Уже через пять лет обвиняемый решил сжечь дом, где жил Толкачев. 20 октября 2023 года он взял с собой три банки бензина. Поочередно соорудив из каждой коктейль Молотова, он бросал их через забор дома. Однако покушения вновь не получилось — легковоспламеняющаяся жидкость прекратила горение.

Через месяц он облил бензином автомобиль супруги начальника Тугулымского участка Уральской базы авиационной охраны общей стоимостью 4,3 млн руб. «Указанные действия обвиняемым совершены в виду отказа в беспрепятственной победе в проводимом аукционе на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося на территории Тугулымского района, и непредоставлении обвиняемому данного лесного участка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ко всему перечисленному, обвиняемый с января по июль 2008 года незаконно купил у знакомого ружье, из которого сделал «обрез», а также два пистолета, которые хранил у себя дома.

«В ноябре 2025 года обвиняемый в ходе проведения очной ставки с потерпевшим потребовал от последнего дать заведомо ложные показания о его непричастности и изменить ранее данные показания. С этой целью он подошел к потерпевшему и нанес один удар кулаком в область лица потерпевшего, причинив ему кровоподтек», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.

Артем Путилов