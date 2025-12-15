Окружная кассация проявила твердость в запрете торговли сигаретами через НТО

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) поддержал краснодарскую мэрию в позиции о запрете продажи табачной продукции в нестационарных торговых объектах (НТО). Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

АССКО отклонил жалобу предпринимателя Игоря Вивчаря, которую поддерживал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, и признал законным одностороннее расторжение городской администрацией договора с бизнесменом из-за того, что он торговал табачной продукцией в нестационарном павильоне.

Спор возник в 2023 году, когда сотрудники управления торговли Краснодара обнаружили, что Игорь Вивчарь продает сигареты в своем нестационарном павильоне на улице Лузана. Это стало основанием для расторжения договора, поскольку, по мнению властей, такая торговля прямо запрещена федеральным законом. Предприниматель при поддержке бизнес-омбудсмена оспаривал это решение.

Он утверждал, что его НТО по своей конструкции представляет павильон (строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест), следовательно, в силу закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, торговать там табачной продукцией можно. Он указывает, что в настоящее время отсутствует запрет на реализацию табачной и никотиносодержащей продукции в НТО павильонного типа, и просит признать незаконным и отменить уведомление администрации об одностороннем.

По существу, речь шла о коллизии, при которой торговая точка истца, с одной стороны, подходила под определения «павильона», через который торговать табаком можно, так как имела торговый зал и несколько рабочих мест, с другой — нет, так как объект не являлся стационарным.

Однако арбитражные суды трех инстанций единогласно поддержали позицию администрации. В своем постановлении кассационный суд подчеркнул, что закон «Об охране здоровья граждан...» устанавливает запрет на розничную торговлю табачной продукцией где бы то ни было, кроме магазинов и павильонов. При этом суд, вслед за Верховным судом РФ, истолковал понятие «павильон» в контексте этого закона исключительно как стационарный объект капитального строительства.

Суд указал, что целью таких законодательных ограничений является охрана здоровья населения и нюансы законодательства (в данном случае градостроительного) не отменяют специального запрета на торговлю в нестационарной сети. Таким образом, доводы предпринимателя о правовой коллизии были отклонены.

Ранее эксперты «Ъ-Кубань» рассказывали, что подобные прецеденты создают серьезные риски для предпринимателей, работающих в формате нестационарной торговли. Власти Краснодара, Перми и Иркутска уже применяют аналогичный подход, что вызывает критику со стороны бизнес-ассоциаций, усматривающих в этом лоббирование интересов крупных сетей и стационарных магазинов.

Михаил Волкодав