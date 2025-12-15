В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными взрывными устройствами

В Екатеринбурге полиция при патрулировании на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России, задержала 22-летнего мужчину с тремя самодельными взрывными устройствами, сообщили «Ъ-Урал» источник.

Фото: оперативная съемка

Взрывные устройства были найдены в рюкзаке задержанного. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

UPD: Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «Ъ-Урал» факт задержания. По его словам, мужчина прибыл в Екатеринбург из другого региона России. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). «По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного»,— подчеркнул полковник Горелых.

Артем Путилов, Полина Бабинцева