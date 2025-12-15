Новые владельцы Ura.ru не будут оплачивать адвоката бывшему редактору Аллаярову

Издание Ura.ru не будет оплачивать адвоката бывшему редактору Денису Аллаярову из-за того, что он больше не числится в ООО «Сибирско-уральская медиакомпания» («СУМК», учредитель Ura.ru). Об этом «РИА Новости» сообщил новый директор «СУМКа» Андрей Ткаченко. Господин Аллаяров обвиняется в незаконном получении оперативных сводок от своего дяди, бывшего начальника уголовного розыска в Екатеринбурге Андрея Карпова.

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Редактор Ura.ru Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Ткаченко, компания-учредитель Ura.ru пытается помочь господину Аллаярову, однако их ограничивают два фактора. Во-первых, 27 ноября у бывшего редактора закончился срочный трудовой договор. Подписать новый договор не получится, поскольку Денис Аллаяров находится в СИЗО. «Во-вторых, он не может выполнять обязанности редактора. Юридически и по финансовой дисциплине мы не можем оплачивать адвоката человека, который не работает в "СУМКе"»,— отметил Андрей Ткаченко.

По данным ЕГРЮЛ, с 9 декабря господин Ткаченко стал директором «Сибирско-уральской медиакомпании». Компания принадлежит юридическому лицу ООО «Реадовка67». Она, в свою очередь, владеет 75% юридического лица Ura.ru. 25% долей принадлежит Михаилу Вьюгину.

По данным следствия, Андрей Карпов за деньги предоставлял оперативные сводки господину Аллаярову с мая 2024 года по март 2025 года. Тогда Карпов работал в должности начальника уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу. Общая сумма взятки, как следует из показаний Карпова, составила 120 тыс. руб. Денис Аллаяров не признает вину. Подсудимый утверждал, что следователи угрожали обвинить его в госизмене, если редактор не даст ложные показания.

