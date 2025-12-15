Мэрия насчитала почти 1200 москвичей старше 100 лет

Москва входит в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице проживает около полумиллиона москвичей в возрасте более 80 лет, 60 тыс. — более 90 лет, 1,2 тыс. человек — более 100 лет.

Госпожа Ракова считает, что Москва задает тренды «в области активного и здорового долголетия». «Растет доля людей серебряного возраста и их абсолютное значение: если 15 лет назад каждый седьмой москвич был в серебряном возрасте, то теперь каждый пятый»,— рассказала заммэра в интервью российским телеканалам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что новые поколения выглядят моложе своих родителей, если сравнить их фотографии в одном и том же возрасте. По его словам, современная медицина использует методики, которые продлевают активную жизнь. Министр уверен, что человек может прожить до 120 лет, это в него «генетически заложено».