Мурашко: новые поколения стареют медленнее, чем их родители

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новые поколения выглядят моложе своих родителей, если сравнить их фотографии в одном и том же возрасте. Он отметил, что раньше в концепции долголетия обсуждали, как «умело стареть». Сейчас современная медицина использует методики, которые продлевают активную жизнь.

«Посмотрите на фотографии своих родителей в этом возрасте, которого вы достигли сейчас. И вы найдете большие отличия, что сейчас, по сути дела, в этом же возрасте родителей, вы выглядите значительно моложе»,— сказал господин Мурашко на форуме «Биопром».

Модератор форума задал Михаилу Мурашко вопрос насчет его прошлогоднего прогноза по долголетию. Тогда он заявлял, что человек может прожить до 120 лет, это в него «генетически заложено». Министр подтвердил свои слова и отметил, что «перспективы этого однозначны», а современная медицина и технологии «к этому идут».

Виктория Колганова